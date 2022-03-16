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На строительство первого этапа трассы в обход Симферополя выделено 15 млрд рублей

На строительство первого этапа трассы в обход Симферополя выделено 15 млрд рублей

16 марта 2022, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ
Отрасль: Строительство 
Источник: bizgaz.ru

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Компания «ВАД» назначена подрядчиком, который построит первый этап трассы ЮБК на участке Донское — Перевальное в обход Симферополя, соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, ОАО «ВАД» было определено единственным подрядчиком на строительство первого этапа трассы, по условиям контракта работы необходимо выполнить до 2025 года, а их стоимость составит 16 млрд рублей.

Напомним, проект первого этапа строительства юго-восточного обхода Симферополя был одобрен Главгосэкспертизой в феврале. На первом этапе будет простроен участок протяженностью 15,8 км от Донского до границы с селом Заречное. В ходе второго этапа, который проходит через село Заречное, предполагается снос 177 земельных участков и 58 домовладений. Предварительно их выкупят у граждан, а вместе с дорогой в село должна прийти новая социальная инфраструктура, газификация западной части села и устранение неполадок с освещением и водоснабжением.

Общая протяженность участка составит 25,2 км, он соединит трассу А-291 «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма.

Фото: О ткрытые источники   

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Источник: bizgaz.ru

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