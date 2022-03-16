«Россети Северный Кавказ» в рамках реализации Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2022 года отремонтируют в Ингушетии порядка 78 километров линий электропередачи (ЛЭП). К зиме подготовят более 33 километров ЛЭП высокого класса напряжения и более 44 километров линий 0,4-20 кВ.

Линии электропередачи – артерии электроэнергетики. От их стабильной работы зависит надежное электроснабжение всей республики: нескольких сотен тысяч жителей, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых объектов.

Комплекс мероприятий будет реализован во всех четырех районах региона – Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском. Специалисты заменят порядка 100 километров ветхого провода, в том числе 74 километра – на самонесущий изолированный (СИП). Применение СИП позволяет значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Повышение качества и надёжности энергоснабжения по итогам реализации данного пункта регулярно отмечают потребители компании. 849 аварийных опор заменят на новые, 1 069 поврежденных и устаревших изоляторов – на современные аналоги.

В числе наиболее значимых работ - подготовка к осенне-зимнему периоду 2022/2023 г.г. воздушных линий 110 кВ № 12 и 13, питающих город Назрань и Назрановский район. Энергетикам предстоит заменить здесь 2 опоры, 6,7 километра провода и 330 изоляторов, выработавших свой ресурс.

Важное условие устойчивой работы линий электропередачи – расчистка трасс энергообъектов от древесно-кустарниковой растительности. Утвержденный план текущего года – 32,5 га. Своевременное выполнение обязательного пункта ремонтной кампании позволит снизить остроту сразу нескольких отраслевых вопросов: улучшить качество электроснабжения региона, существенно снизить потери и аварийность в сети 0,4-10 кВ.

«Качественная реализация программы технического обслуживания и ремонта – верный путь к надежной работе энергосистемы. Все вводные для выполнения комплекса технических мероприятий в филиале имеются. И в том числе одна из основных составляющих – финансирование. В текущем году «Россети Северный Кавказ» на 145 % увеличили затраты на подготовку сетевого хозяйства Ингушетии к стабильному функционированию в период сложных погодных условий. Нужно только одно – работать. Ответственно и с душой. А это мы гарантируем», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 138,5 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 145% (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.