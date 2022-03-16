Россети Сибирь пополняют кадровый резерв HiPo-специалистами

15 марта в Омске стартовал очередной модуль программы обучения кадрового резерва высокопотенциальных руководителей (HiPo-специалистов) компании «Россети Сибирь».

Специализированную программу разработал департамент управления персоналом и организационного проектирования совместно с корпоративным учебным центром СибКЭУЦ. Она состоит из семи модулей, направленных на развитие практик регулярного менеджмента, персональной эффективности руководителя, стратегического управления и управления изменениями, и рассчитана на 160 часов.

На этом этапе 20 резервистов научаться управлять конфликтами, смогут эффективно выступать на публику, узнают, как анализировать финансово-экономические показатели. В целом участники остались довольны программой, формой подачи материала, отметили востребованность знаний и применимость полученных инструментов, методологии в работе.

«Хорошая программа, раскрыл для себя массу новых техник и инструментов. Можно применять в работе. Тренера – настоящие профессионалы, мастера своего дела, приятно с ними общаться», – отметил Владимир Ефименко, директор производственного отделения «Западные электрические сети» филиала «Красноярскэнерго».

«Очень живо проходят тренинги, четко структурированная программа. Виден опыт тренера, гибкость мышления и личностный подход. Знания – полезны, применимы в работе», - поддержал коллегу Павел Воробьев, заместитель директора по безопасности филиала «Бурятэнерго».

«Интересная подача информации, в такой форме все усваивается довольно быстро. Материал легко применим на практике. Тема аналитики финансово-экономических показателей очень востребована в реалиях текущей ситуации. Дополнительную роль в усвоении теории сыграли примеры из жизни», - заметил Руслан Магомадов, директор производственного отделения «Западные электрические сети» филиала «Омскэнерго».

«Часто прихожу к тому, что многое мне неизвестно. Причем часто через разные ситуации прихожу к одним и тем же выводам. Очень благодарна компании за возможность обучения и моего личностного развития», - сказала Инна Гордиенко, начальник управления организационного проектирования и мотивации труда департамента управления персоналом Россети Сибирь.

Напомним, компания «Россети Сибирь» в рамках развития кадрового потенциала запустила в 2020-21 гг пилотный проект по выявлению талантливых руководителей – HiPo-специалистов (от англ. High Potential – сотрудников с высоким потенциалом). Проект направлен на разработку универсального алгоритма выявления талантливых сотрудников и построение эффективной системы подготовки кадрового резерва, обладающего необходимыми компетенциями для достижения стратегии компании. 282 руководителя функциональных направлений филиалов и исполнительного аппарата Россети Сибирь уже прошли сквозную оценку управленческих компетенций и потенциала. По итогу в кадровый резерв HiPo зачислено 32 человека.

Эксперты в области HR выяснили, что 80% прибыли любой компании создают 20% самых талантливых сотрудников. Эти сотрудники и называются HiPo. Для их привлечения и мотивации необходима грамотная программа поддержки и развития, в основе которой – сложные задачи, направленные на реализацию возможностей этих людей. Внимательное отношение к высокопотенциальным сотрудникам со стороны руководства и осознание значимости выполняемой работы также обеспечивают заинтересованность HiPo-специалистов в дальнейшей работе в компании.