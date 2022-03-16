В Крыму готовы в два раза увеличить производство кабеля

Импортозамещение в действии. 70% процентов крымских предприятий снабжается кабельной продукцией симферопольского завода. Особо она ценится в промышленной отрасли.

Ежемесячно завод изготавливает около полутора тысяч километров кабеля, обеспечивая 70% крымских предприятий отечественной продукцией. Станки здесь относительно новые, оборудованию семь лет. Всего работает тридцать пять человек.

На крымский кабель большой спрос за пределами республики, рассказали на предприятии. Около двадцати процентов остаётся в Крыму, остальная часть отправляется в другие регионы страны.

«Всё время, которое мы работали, это с 2015 года по сегодняшний день, можно сказать, работали в условиях санкций для нашей страны. Но, тем не менее, видна динамика нашего развития. Я надеюсь, новые санкции — это возможность для экономики в целом. Это большой потенциал к росту и развитию», — рассказал директор завода Никита Гриневец.

За прошлый год на заводе переработали 1200 тонн меди. Мощности позволяют в дальнейшем увеличить масштабы производства с полутора до 3-4 тысяч километров в год.