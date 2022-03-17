Николай Шульгинов и Министр нефти Ирана Джавад Оуджи обсудили основные направления взаимодействия России и Ирана в области ТЭК, включая проект энергетического коридора «Север-Юг» в формате Азербайджан-Иран-Россия.

«Несмотря на внешние факторы, наше двустороннее экономическое сотрудничество продолжает успешно развиваться, в прошлом году мы достигли рекордного товарооборота. Энергетика, в этом контексте, является одной из важнейших сфер российско-иранского сотрудничества. Мы настроены на дальнейшую, последовательную реализацию всех совместных проектов», – отметил глава Минэнерго России.