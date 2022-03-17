18 марта в 11:00 Алюминиевая Ассоциация приглашает принять участие в открытом заседании сектора «Энергетика» на тему «Работа в условиях санкций и перспективы роста» , а команда RusCable.Ru будет освещать это мероприятие из Москвы. Заседание пройдет на территории ГК «Москабельмет» (мероприятие для членов Алюминиевой Ассоциации 1-2 категорий)

Для участия в заседании необходима регистрация: https://ruscable.ru/link/GiN1120

В первой части заседания предлагаем поднять вопрос о том, как продавать кабельно-проводниковую продукцию с алюминием эффективно?

В связи с ростом ключевой ставки, курса доллара, продолжается беспрерывное удорожание меди на Лондонской бирже металлов (LME), что напрямую сказывается на производстве кабельной продукции и ее стоимости. В рамках заседания сектора обсудим вопрос замены медных кабелей на кабели с инновационным алюминиевым сплавом 8ххх серии. Переход от меди на алюминий 8ххх серии позволит сократить стоимость проектов, а также защитит бюджет проектов на большем этапе времени.

Вторая часть заседания сектора будет посвящена алюминиевым жилам 5 класса гибкости. Переход на алюминиевые жилы 5 класса гибкости позволит значительно сэкономить бюджеты на реализацию проектов. Речь пойдет о модернизации производственных линий предприятий под выпуск алюминиевых жил 5 класса. Необходимо провести опытные работы на базе предприятий, входящих в состав сектора.

Программа заседания:

11:00 – 11:15 - Открытие заседание. Ситуации на рынке переработки алюминия. Инициативы для выработки соответствующих мер федеральной и региональной поддержки предприятиям отрасли (И. Казовская, Сопредседатель Алюминиевой Ассоциации)

11:15 - 11:30 - Рынок цветных металлов. Новые реалии (С. Равлюк, эксперт Алюминиевой Ассоциации, маркетолог-аналитик ОК РУСАЛ)

11:30 – 11:45 - Как продавать кабельно-проводниковую продукцию с алюминием эффективно? (П. Моряков, руководитель сектора ЭНЕРГЕТИКА, Генеральный директор МКМ)

11:45 -12:10 - Круглый стол «Модернизация производственных линий предприятий под выпуск алюминиевых жил 5 класса гибкости»

12:10 - 12:30 - Продвижение КПП 8*** серии для жилищного строительства (М. Рудык, эксперт Алюминиевой Ассоциации, ОК РУСАЛ)

12.30 – 13.00 -Подведение итогов заседания. Предложения по формированию плана работы сектора Энергетика на 2022г. (П. Моряков)