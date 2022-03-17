Отраслевой регулятор американского штата Техас (Public Utilities Commission of Texas, PUCT) обязал все компании, задействованные в производстве, передаче и сбыте электроэнергии, подготовить и представить на согласование не позднее середины апреля текущего года планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Emergency Operations Plans, EOP), включая стратегии повышения качества коммуникаций и надежности цепочек поставок энергоресурсов, в первую очередь, при неблагоприятных погодных условиях либо кибератаках. Основной причиной решения регулятора является необходимость избежать повторения ситуации февраля 2021 г., когда резкое и сильное похолодание в течение нескольких дней привело к серьезным нарушениям в работе энергосистемы штата и массовым отключениям потребителей.

Предприятия, занятые в сфере электроснабжения, уже находится в процессе разработки EOP, вместе с тем PUCT подготовил уточняющие требования к таким планам. Более комплексные новые требования предусматривают в дальнейшем подготовку EOP ежегодно к 15 марта каждого календарного года. Энергоснабжающим компаниям необходимо разместить в открытом доступе итоговые сокращенные версии EOP для публичного обсуждения, а в PUCT (по запросу) направить полные версии EOP для проверки. Это обеспечит бóльшую прозрачность EOP для общественности, а регулятору предоставит возможность оценить степень готовности к чрезвычайным ситуациям.

EOP должны охватывать как общие оперативные задачи, которые актуальны для всех типов чрезвычайных ситуаций, так и особенности, характерные для конкретных ситуаций, включая пандемии, кибератаки, лесные пожары и ураганы. Планы также должны включать ускоренные процедуры рассмотрения жалоб потребителей, меры по связям с общественностью и средствами массовой информации, органами власти и иными заинтересованными организациями.

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