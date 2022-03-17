III Специализированная конференция по промышленной автоматизации «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Казань 2022» состоится 30 марта 2022 года в Отеле Ramada Kazan City Centre. Сайт конференции https://www.pta-expo.ru/kazan/

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Тематические разделы конференции «ПТА – Казань 2022» охватят наиболее актуальные направления:

Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения.

Развитие промышленной автоматизации в концепции Industry 4.0.

Искусственный интеллект, машинное обучение и внедрение роботизированных технологий.

Промышленный интернет вещей, облачные технологии и большие данные для решения задач управления производством.

Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» производственной системы.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

Информационная безопасность на промышленных объектах.

В программе запланированы выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как Phoenix Contact, #CloudMTS, PcVue, Advantech, Unitronics (Израиль), МегаФон, ПРОСОФТ, AdvantiX, Aplex, Hirschmann и других.

Так, компания #CloudMTS представит презентацию на тему «Облако как альтернатива для ИТ предприятия в 2022 г».

Доклад компании «Феникс Контакт РУС» будет посвящен клеммам «Феникс Контакт», включенным в реестр Минпромторга. В 2017 году компания «Феникс Контакт РУС» открыла производство на территории России. Номенклатура выпускаемых изделий включает в себя устройства защиты от импульсных перенапряжений, электротехнические клеммы, источники питания, промежуточные реле и испытательные блоки. Компания «Феникс Контакт РУС» сертифицирована для выпуска стандартного и взрывобезопасного оборудования в соответствии с международными требованиями и требованиями Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС). Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Об облачной инфраструктуре для промышленных предприятий и комплексе решений для защиты внешнего периметра слушатели узнают из доклада ПАО «МегаФон». МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции во всех сегментах телекоммуникационного рынка России.

Отечественный разработчик и производитель высококачественной вычислительной техники - компания AdvantiX - представит фокусные решения для реализации концепции интернета вещей, применения систем машинного обучения и искусственного интеллекта, построения систем граничных вычислений, а также решения для критической информационной инфраструктуры (КИИ). Слушатели узнают о развитии семейства панельных компьютеров AdvantiX линеек PPC-FN2 и PPC-ES и заказных моделей PPC-ExxWT. Особое внимание будет уделено развитию продуктов на базе отечественных процессоров «Эльбрус» и встраиваемых безвентиляторных компьютеров. Представитель компании расскажет об опыте использования техники AdvantiX, которая находит применение в разных отраслях: железнодорожный транспорт, атомная энергетика, нефтедобыча и транспортировка топлива и материалов и других.

Компания ПРОСОФТ расскажет об отечественных программируемые логических контроллерах серии REGUL RX00 и построении резервированных систем на их базе. Будут представлены характеристики и возможности моделей контроллеров Regul серии RX00, рассмотрены различные варианты резервирования и их совместного использования в единой системе АСУ ТП, затронуты сертификационные аспекты, а также приведены примеры реализованных проектов. В демонстрационной зоне можно будет вживую ознакомиться с некоторыми моделями данной линейки.

Также в рамках конференции вниманию слушателей будет представлена презентация эксклюзивного продукта — серия устройств AEx производства тайваньской компании Aplex, сертифицированная по нормам ТР ТС 012 для Зоны 2. Все устройства имеют степень защиты IP66, оснащены надежными и безопасными коннекторами типа M12 и выполнены в уникальном модульном дизайне. Панельные компьютеры предназначены для применения в системах мониторинга состояния оборудования, системах сбора данных, а также для создания аварийной сигнализации. Во взрывоопасных зонах на базе встраиваемых компьютеров можно построить системы контроля доступа персонала, управления транспортом, мониторинга температуры и концентрации веществ в воздухе.

Участник из Израиля – компания Unitronics – представит в рамках конференции передовые решения для управления и автоматизации. Более 20 лет контроллеры Unitronics используются в России и СНГ. Unitronics предлагает решения, начиная от микро-PLC + HMI для управления простым оборудованием до высокопроизводительных многофункциональных контроллеров с богатым ассортиментом встроенных и удаленных модулей ввода/вывода и различными вариантами коммуникаций, в том числе с поддержкой стратегии «Индустрия 4.0». В рамках конференции акцент будет сделан на едином интегрированном решении PLC и НMI для управления и автоматизации, которое применяется в различных отраслях промышленности.

Эксперт компании Advantech представит вниманию слушателей обзор актуальных линеек встраиваемых ПК серии UNO от ведущего поставщик технологий автоматизации Advantech: встраиваемые ПК для широкого спектра приложений автоматизации и новинки промышленных шлюзов для граничных вычислений и интернета вещей.

Важной частью мероприятия станет презентация компании PcVue Россия и СНГ. Компания предлагает программную платформу для промышленной автоматизации PcVue Solutions, включающую: SCADA PcVue, Web-портал, решения для IoT, мобильные приложения SnapVue и TouchVue. С помощью данной платформы можно организовать мониторинг и управление производством, оптимизировать процессы обслуживания оборудования, собирать данные и анализировать работу предприятия. Решения успешно применяются на российских предприятиях: завод Renault, завод Continental, Новороссийский зерновой терминал, дробильно-сортировочный комплекс Сунский карьер и т.п. На конференции компания продемонстрирует варианты применения своих решений для различных систем производственных предприятий. В демо-зоне посетители смогут подробнее посмотреть все программные продукты, а также подключиться к демо-проекту со своих устройств.

В докладе Hirschmann, будет представлено портфолио компании, которое направлено на решение промышленных задач по построению Ethernet–сети. Коммутаторы серий Spider III, Gecko, Bobcat, GRS - это все новая, актуальная и надежная основа для создания отличного фундамента мультисервисной промышленной сети передачи данных.

В рамках мероприятия свои новейшие разработки и решения представят также и другие ведущие игроки отрасли.

Во время кофе-брейков у слушателей будет возможность ознакомиться с новинками компаний в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться с экспертами. Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных призов, предоставленных участниками и спонсорами конференции.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, химических и нефтехимических, энергетических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА - Казань 2022», которая состоится 30 марта 2022 года в Отеле Ramada Kazan City Centre по адресу ул. Чернышевского, д. 39

Календарь всех конференций «ПТА»

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Колосова Надежда

Тел: +7(495) 234-22-10