Строительные работы по созданию яхтенной марины начинаются в Балаклаве (город в составе Севастополя), сообщил губернатор Михаил Развожаев в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя у президента России Владимира Путина.

"По Балаклаве заключен контракт и начинаются строительные работы по яхтенной марине. Рассчитываем, что по итогам получим центр туризма мирового уровня. Тем более, что сейчас яхты свои красивые, будем надеяться, все будут стремиться размещать в Балаклаве", - сказал Развожаев.

О проекте марины

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО "Стройгазмонтаж". Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.

Ранее замгубернатора Мария Литовко сообщила, что проектирование завершено, и работы начнутся в 2022 году. Первым участком будет Таврическая набережная, не ранее 2023 года начнется реконструкция центральной набережной Назукина, всего же проект рассчитан на 48 месяцев. Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей, подрядчиком выступит ПАО "Мостотрест", которое участвовало в строительстве Крымского моста.