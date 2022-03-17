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В Челябинской области в 2022 году обновят 50 км федеральной трассы А-310

В Челябинской области в 2022 году обновят 50 км федеральной трассы А-310

17 марта 2022, 15:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Работы по устройству слоев износа проведут на пяти участках в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах.

Участок км 53 – км 75 восстановят за счет покрытия специальными профилактическими герметизирующими материалами. Такая пропитка применяется для защиты от воздействия погодно-климатических факторов, агрессивных сред, замедляет дальнейшее разрушение покрытия автомобильной дороги и продлевает межремонтные сроки на 2-3 года. На данном участке дорожники планируют завершить работы к середине июня.

Еще четыре объекта общей протяженностью 26 км в ФКУ Упрдор «Южный Урал» планируют обновить к концу сентября. В ходе работ ликвидируют дефекты асфальтобетонного покрытия предварительным выравнивающим фрезерованием, устроят выравнивающий и слой износа. Кроме того, укрепят обочины, восстановят дорожную одежду.

Добавим, что в целях повышения уровня безопасности дорожного движения в текущем году на 30-м и 40-м км трассы А-310 в Коркинском и Еткульском районах установили два модульных надземных пешеходных перехода. Они позволили увеличить пропускную способность автодороги и повысить безопасность жителей ближайших населенных пунктов и садовых товариществ.

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Источник: Росавтодор

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