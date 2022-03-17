 
Контракты

В Кемерове построят новое здание областной прокуратуры почти за 900 млн

В Кемерове построят новое здание областной прокуратуры почти за 900 млн

17 марта 2022, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ngs42.ru

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Фото: Zakupki.gov.ru

Фото: Zakupki.gov.ru

В Кемерове к осени 2024 года появится новое здание для прокуратуры Кузбасса. Тендер на его строительство за 876,3 миллиона рублей разместили накануне на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, пятиэтажное здание возведут на пересечении проспекта Химиков и улицы Волгоградской, поблизости от Кемеровского областного суда. Новый «дом» региональной прокуратуры будет рассчитан на 225 сотрудников.

В здании прокуратуры предусмотрены актовый и тренажерный залы, помещения для занятий спортом и приема пищи. Поблизости от него также построят служебный гараж на 12 автомобилей.

Заявки на тендер от строительных компаний принимаются до 23 марта. Сдать новое здание прокуратуры в эксплуатацию подрядчик должен будет не позднее 31 октября 2024 года.

Добавим, в настоящее время прокуратура Кузбасса располагается в четырехэтажном строении по адресу улица Красная, 24.

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Источник: ngs42.ru

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