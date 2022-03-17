​63 новостройки строятся и проектируются на юго-востоке столицы по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«22 дома строятся и 41 проектируется. Для переселения участников программы сдано в эксплуатацию уже 28 корпусов общей площадью почти 400 тыс. кв. метров», – сказал Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса уточнил, что под заселение передано уже 23 новостройки.

«Жители 64 старых домов уже приступили к переезду или получили новые квартиры», – пояснил Бочкарёв.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что строительство жилья ведется во всех десяти районах Юго-Восточного округа, в которых реализуется программа.

«Больше всего подобранных стартовых площадок приходится на Кузьминки, Люблино и Текстильщики», – добавил Сергей Лёвкин.

По словам генерального директора АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (компания выступает одним из застройщиков по программе реновации в Москве) Альберта Суниева, в работе над проектами домов строителями решается целый ряд важных задач.

«Перед застройщиками стоит задача строить удобные и комфортные для проживания дома, соответствующие самым высоким стандартам. В работе над каждым проектом уделяется особое внимание качеству строительства, благоустройству окружающей территории, интеграции объекта в городскую инфраструктуру. Мы должны не просто построить квадратные метры, но и обеспечить качественные условия для жизни, отдыха и работы во всех районах столицы», – подчеркнул Альберт Суниев.

Всего на юго-востоке столицы в программу реновации включено 818 домов, в которых проживает более 160 тысяч человек.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобраны 543 стартовые площадки .