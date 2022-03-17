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17 марта 2022, 17:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Источник: ТАСС
Все населенные пункты, входящие в состав Севастополя, должны быть газифицированы к 2025 году, сообщил губернатор Михаил Развожаев в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя у президента России Владимира Путина.
В состав города федерального значения Севастополь, который является отдельным субъектом РФ, помимо самого Севастополя, входят два города - Инкерман и Балаклава, а также более 40 небольших населенных пунктов - сел и поселков в горах и на побережье.
"Сегодня газификация Севастополя достигает практически 90%. Причем в сельской местности с 16% в 2014 году она выросла до 41%. Деньги в ФЦП заложены, и с учетом ее продления заложены дополнительные. Мы до 2025 года должны полностью сто процентов всех населенных пунктов газифицировать", - сказал губернатор.
Он отметил, что в 2022 году Севастополь получил 1,5 млрд рублей по линии партии "Единая Россия", что позволит догазифицировать 18,1 тыс. домовладений.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подключить домовладения в населенных пунктах, куда уже доведен газ, до конца 2022 года. В послании парламенту 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям, и поручил правительству РФ и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов, поддержав таким образом инициативу "Единой России".
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