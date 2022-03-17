 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" модернизирует распределительные сети в Судаке

ГУП РК Крымэнерго модернизирует распределительные сети в Судаке

17 марта 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
217

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» за время отопительного сезона обеспечили электроэнергией жилые объекты на территории городского округа Судак и произвели техническое обслуживание системы энергоснабжения.

В марте 2022 года для электрификации нового садового потребительского кооператива «Лаванда» в с. Миндальном сотрудники энергопредприятия смонтировали линию электропередачи 0,4 кВ и установили трансформаторную подстанцию (ТП). В настоящий момент энергетики продолжают работы по монтажу линии 10 кВ.

В феврале текущего года работники ГУП РК «Крымэнерго» завершили мероприятия по подключению к электрическим сетям нового многоэтажного дома в жилом комплексе «Мадера» в пер. Серном в г. Судаке. В рамках договора об осуществлении технологического присоединения было выполнено строительство двух кабельных линий электропередачи 10 кВ и установлена первая в городе блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция для городских сетей. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 1125 кВт.

Отметим, что в период с 1 ноября 2021 года по настоящее время на территории муниципального образования Судак сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» отремонтировали 1 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, установили 38 опор, заменили более 6 км проводов, расчистили около 2 км трасс ВЛ. Кроме того, энергетики выполнили капитальный ремонт 19 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Эти мероприятия направлены на повышение качества энергоснабжения абонентов энергопредприятия.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: КРЫМЭНЕРГО

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
17.03.2022
"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует важный центр питания юга Красноярского края
17.03.2022
"Россети Ленэнерго" обеспечат техобслуживание электроустановок ГУП "Горэлектротранс"
17.03.2022
"Россети Московский регион" обеспечили мощностью жилой микрорайон в Щёлково
17.03.2022
"Россети ФСК ЕЭС" обновит коммутационное оборудование на 74 подстанциях в Поволжье
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно