Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» за время отопительного сезона обеспечили электроэнергией жилые объекты на территории городского округа Судак и произвели техническое обслуживание системы энергоснабжения.

В марте 2022 года для электрификации нового садового потребительского кооператива «Лаванда» в с. Миндальном сотрудники энергопредприятия смонтировали линию электропередачи 0,4 кВ и установили трансформаторную подстанцию (ТП). В настоящий момент энергетики продолжают работы по монтажу линии 10 кВ.

В феврале текущего года работники ГУП РК «Крымэнерго» завершили мероприятия по подключению к электрическим сетям нового многоэтажного дома в жилом комплексе «Мадера» в пер. Серном в г. Судаке. В рамках договора об осуществлении технологического присоединения было выполнено строительство двух кабельных линий электропередачи 10 кВ и установлена первая в городе блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция для городских сетей. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 1125 кВт.

Отметим, что в период с 1 ноября 2021 года по настоящее время на территории муниципального образования Судак сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» отремонтировали 1 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, установили 38 опор, заменили более 6 км проводов, расчистили около 2 км трасс ВЛ. Кроме того, энергетики выполнили капитальный ремонт 19 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Эти мероприятия направлены на повышение качества энергоснабжения абонентов энергопредприятия.