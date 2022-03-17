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17 марта 2022, 13:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНЦИФРЫ, РОСТЕЛЕКОМ, УЦН
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Источник: Минцифры России
В прошлом году Минцифры и ПАО «Ростелеком» построили 1,2 тыс. базовых станций в малых населенных пунктах. Вышки связи позволяют подключаться к высокоскоростному интернету стандарта 4G жителям всех регионов России.
Жители 1201 населенного пункта с численностью 100-500 человек впервые получили доступ к современным услугам связи в 2021 году. Подключение к универсальным услугам связи входит в программу устранения цифрового неравенства УЦН 2.0, которую Минцифры реализует вместе с ПАО «Ростелеком».
Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, которые обеспечивают высокоскоростную мобильную передачу данных и увеличивают плотность информационной инфраструктуры.
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