 
Цифровая революция

Минцифры публикует список базовых станций, установленных в 2021 году

Минцифры публикует список базовых станций, установленных в 2021 году

17 марта 2022, 13:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНЦИФРЫ, РОСТЕЛЕКОМ, УЦН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: Минцифры России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
241

В прошлом году Минцифры и ПАО «Ростелеком» построили 1,2 тыс. базовых станций в малых населенных пунктах. Вышки связи позволяют подключаться к высокоскоростному интернету стандарта 4G жителям всех регионов России.

Жители 1201 населенного пункта с численностью 100-500 человек впервые получили доступ к современным услугам связи в 2021 году. Подключение к универсальным услугам связи входит в программу устранения цифрового неравенства УЦН 2.0, которую Минцифры реализует вместе с ПАО «Ростелеком».

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, которые обеспечивают высокоскоростную мобильную передачу данных и увеличивают плотность информационной инфраструктуры.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минцифры России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Росатом разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации 17.03.2022
Росатом разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации
ГК 1520 впервые внедрила российскую цифровую систему управления движением поездов на Приволжской жел... 17.03.2022
ГК 1520 впервые внедрила российскую цифровую систему управления движением поездов на Приволжской жел...
Замминистра рассказал о ключевых направлениях внедрения ТИМ 17.03.2022
Замминистра рассказал о ключевых направлениях внедрения ТИМ
15.03.2022
"Россети ФСК ЕЭС" установила новую микропроцессорную защиту на подстанциях, питающих нефтедобычу Сам...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно