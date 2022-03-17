Под Калугой будут производить промышленные холодильники

Cabex 2022. День 1. Панельная дискуссия
17 марта 2022, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТОСЭР КОНДРОВО
Отрасль: Строительство
Источник: nedelya40.ru
На площадке территории опережающего социально-экономического развития «Кондрово» планируется разместить отечественное производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.
«Вчера компания приняла важное решение о расширении ранее планируемого проекта. Причина — высокий потенциал предприятия в части импортозамещения и востребованность производимых продуктов на российском рынке»,
— написал 17 марта в своем Telegram-канале заместитель губернатора Владимир Попов.
Он напомнил, что статус ТОСЭР Кондрово получило в ноябре 2020 года. Сейчас утвержден проект планировки территории. Начаты работы по проектированию сетей инженерной инфраструктуры для будущих резидентов ТОСЭР.
Михаил Марачев, Фото Владимира Попова
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