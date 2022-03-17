Под Калугой будут производить промышленные холодильники

На площадке территории опережающего социально-экономического развития «Кондрово» планируется разместить отечественное производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

«Вчера компания приняла важное решение о расширении ранее планируемого проекта. Причина — высокий потенциал предприятия в части импортозамещения и востребованность производимых продуктов на российском рынке»,

— написал 17 марта в своем Telegram-канале заместитель губернатора Владимир Попов.

Он напомнил, что статус ТОСЭР Кондрово получило в ноябре 2020 года. Сейчас утвержден проект планировки территории. Начаты работы по проектированию сетей инженерной инфраструктуры для будущих резидентов ТОСЭР.

Михаил Марачев, Фото Владимира Попова