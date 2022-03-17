На заседании Правительства Дагестана под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в среду, 16 марта, рассмотрели вопрос об оказании мер государственной поддержки инвестиционному проекту, планируемому к реализации на территории региона. Члены Правительства, в частности, рассмотрели вопрос о целесообразности предоставления в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта земельного участка площадью 15 га, расположенного в городе Дагестанские Огни.

О самом проекте, который претендует на земельный участок, подробно рассказал врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов. Инициатором проекта по строительству завода по производству гофрированных труб в Республике Дагестан» выступает ООО «ТрубоПласт». Проектом предусматривается строительство производственного комплекса по выпуску полимерных гофрированных и спиралевидных труб, а также фитингов и канализационных колодцев различного назначения для жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Реализация проекта позволит организовать производство высококачественной и конкурентоспособной продукции на российском рынке, преимущественно СКФО. В рамках реализации данного проекта планируется создание 126 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 662,36 млн рублей. Срок реализации проекта: 2022-2023 годы.

Проект прошел согласование в заинтересованных органах исполнительной власти Республики Дагестан и был внесен в установленном порядке в Правительство республики. Члены Правительства решили признать целесообразным предоставление инициатору проекта в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта земельного участка в г. Дагестанские Огни.