«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к установке новой аккумуляторной батареи на подстанции 220 кВ «Минусинская-опорная» в Красноярском крае. Это повысит надежность электроснабжения Краснотуранского, Идринского, Каратузского, Минусинского и Курагинского районов с населением 110 тыс. человек, а также участка «Абакан - Тайшет» Транссибирской железнодорожной магистрали.



Современное оборудование российского производства будет установлено взамен выработавшей ресурс аккумуляторной батареи. По сравнению с ней новый источник электроэнергии более надежен, компактен и экологичен. Благодаря специальным пробкам обеспечивается защита от вредных выделений водорода и паров электролита.



Аккумуляторная батарея входит в состав системы оперативного постоянного тока, которая питает приборы релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем телемеханики, аварийной и предупредительной сигнализации, а также участвует в обеспечении работы приводов коммутационного оборудования. Своевременная замена аккумуляторной батареи позволит повысить надежность работы магистральной подстанции.



Установленная мощность подстанции 220 кВ «Минусинская-опорная» 250 МВА. Она обеспечивает электроэнергией пять южных районов Красноярского края, а также является ключевым звеном энерготранзита 220 кВ, питающего Транссиб.