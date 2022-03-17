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"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует важный центр питания юга Красноярского края

Россети ФСК ЕЭС модернизирует важный центр питания юга Красноярского края

17 марта 2022, 15:44
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к установке новой аккумуляторной батареи на подстанции 220 кВ «Минусинская-опорная» в Красноярском крае. Это повысит надежность электроснабжения Краснотуранского, Идринского, Каратузского, Минусинского и Курагинского районов с населением 110 тыс. человек, а также участка «Абакан - Тайшет» Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Современное оборудование российского производства будет установлено взамен выработавшей ресурс аккумуляторной батареи. По сравнению с ней новый источник электроэнергии более надежен, компактен и экологичен. Благодаря специальным пробкам обеспечивается защита от вредных выделений водорода и паров электролита. 

Аккумуляторная батарея входит в состав системы оперативного постоянного тока, которая питает приборы релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем телемеханики, аварийной и предупредительной сигнализации, а также участвует в обеспечении работы приводов коммутационного оборудования. Своевременная замена аккумуляторной батареи позволит повысить надежность работы магистральной подстанции.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Минусинская-опорная» 250 МВА. Она обеспечивает электроэнергией пять южных районов Красноярского края, а также является ключевым звеном энерготранзита 220 кВ, питающего Транссиб.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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