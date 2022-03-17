«Россети Ленэнерго» выиграли конкурс на эксплуатационное обслуживание электроустановок Санкт-Петербургского унитарного предприятия «Горэлектротранс».

В соответствии с договором сетевой компании переданы 16 участков кабельных линий 6-10 кВ общей протяженностью около 50 км, находящихся в хозяйственном ведении «Горэлектротранс». Сумма контракта превысила 3 млн рублей.

Энергетики будут осуществлять обход и осмотр трасс кабельных линий, проводить планово-профилактические и внеочередные испытания на объектах, вести круглосуточный прием телефонограмм по аварийным работам на смежных сетях и технический надзор во время ремонтных и земляных работ в охранной зоне линий. Также специалисты «Россети Ленэнерго» будут отвечать за ведение технической документации по переданным энергообъектам и согласование проектных документов.

Напомним, в прошлом месяце «Россети Ленэнерго» заключили контракты на сумму более 30 млн рублей на техобслуживание электроустановок ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ГУП «ТЭК СПб».

Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание энергообъектов сторонних организаций - одно из направлений дополнительных услуг, оказываемых «Россети Ленэнерго» своим клиентам для увеличения нетарифной выручки компании.

В целях дальнейшего развития деятельности по оказанию дополнительных услуг «Россети Ленэнерго» сегодня зарегистрированы в качестве поставщика (подрядчика) на ключевых электронных торговых площадках: АО «Сбербанк-АСТ», ООО «Роселторг», ЭТП ГПБ, «РТС-Тендер», АО «РАД», АО «ТЭК-Торг», НЭП «Фабрикант», посредством которых активно участвует в конкурсных процедурах сторонних организаций.

Благодаря активному участию компании в конкурсных процедурах в число клиентов предприятия уже вошли многие муниципальные образования Ленинградской области.