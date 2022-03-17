Правительство запускает специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций. Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Первыми такими кредитами смогут воспользоваться представители отечественного агропромышленного сектора, а также промышленности и торговли. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В части АПК речь идёт о кредитах до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев. На реализацию этой меры поддержки аграриев из резервного фонда Правительства планируется направить более 26 млрд рублей.

Для организаций промышленности и торговли будут доступны кредиты по ставке 11% годовых. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний – до 30 млрд рублей. Как сообщил Михаил Мишустин на заседании Правительства 17 марта, на реализацию этой программы будет выделено 40 млрд рублей.

Доступные заёмные средства позволят обеспечить бесперебойную работу системообразующих предприятий важных для экономики отраслей.

Ранее Правительство приняло решение возобновить предоставление адресной поддержки системообразующих организаций, действовавшей в 2020 году в качестве антикризисной меры. Речь, в частности, идёт о государственных гарантиях, необходимых для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидиях на возмещение затрат.

Для упрощения доступа к программе её потенциальным участникам разрешено не проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) – этот пункт исключён из списка обязательных требований.

Михаил Мишустин по итогам президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минтрансу, Минэнерго, Минстрою и Минцифры совместно с Федеральной налоговой службой уточнить отраслевые перечни системообразующих организаций. Актуализированный список Минэкономразвития должно направить в Правительство до 22 марта.