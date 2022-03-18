Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») провело годовое собрание, в котором принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

В своем приветственном слове заместитель Министра подчеркнул необходимость подготовить и запустить в эксплуатацию электронную базу данных, которая будет содержать информацию о жизненном цикле железнодорожного подвижного состава. В дальнейшем, по мнению Александра Морозова, работу такой базы данных возможно было бы распространить на страны ЕАЭС.

В качестве второго приоритета он отметил упрощение и ускорение процедур подтверждения соответствия для железнодорожного подвижного состава и компонентов, что позволит повысить безопасность продукции. Для этой работы могут быть использованы системы менеджмента качестве предприятий-членов ОПЖТ.

В рамках традиционного сотрудничества между ГНЦ ФГУП «НАМИ» и МГТУ им. Н.Э.Баумана необходимо продолжить работу над созданием российских двигателей внутреннего сгорания с минимальным уровнем углеродных выбросов, в том числе при использовании синтетических топлив,

- отметил замминистра.

Четвертым приоритетным направлением Александр Морозов назвал завершение работы над системой балльной оценки уровня локализации продукции железнодорожного машиностроения в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 719. В этой работе ОПЖТ выступает в качестве экспертной площадки.

На годовом собрании, которое прошло под председательством президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича, были также подведены итоги 2021 года, обозначены задачи на 2022 год. Кроме того, в члены организации были приняты две новые компании – «Металлургический Машиностроительный Комплекс «Новотранс» и компания «Новые технологии».