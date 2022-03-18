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До четырех полос движения расширят еще один участок подъезда к Элисте от автодороги Р-22 "Каспий"

До четырех полос движения расширят еще один участок подъезда к Элисте от автодороги Р-22 Каспий

18 марта 2022, 16:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Речь об отрезке трассы с 223 по 230 км в Кетченеровском и Целинном районах Калмыкии близ п. Кегульта, где федеральные дорожники ФКУ Упрдор «Каспий» уже приступили к работам по капремонту.

На участке ведется подготовка земляного полотна площадью свыше 100 тыс. кв. м и переустройство коммуникаций, в местах производства работ установлены соответствующие предупреждающие знаки. С наступлением благоприятных погодных условий специалисты приступят к замене дорожной одежды.

Помимо основного комплекса работ по устройству дорожной одежды и укреплению обочин, дорожники устроят пересечения и примыкания, систему водоотвода с проезжей части, остановочные комплексы с автопавильонами, площадки отдыха, нанесут дорожную разметку, установят светофоры, барьерное и перильное ограждение, а также сигнальные столбики. Верхний слой покрытия выполнят из прочного и долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона, в то время как основание устроят методом холодной регенерации. Также на объекте предусмотрено наружное искусственное освещение – для этих целей подрядная организация установит 167 опор линии электропередачи протяженностью 2,34 км.

В планах ФКУ Упрдор «Каспий» – завершить работы на объекте до окончания дорожно-строительного сезона 2023 года. На период производства работ на участке действуют соответствующие ограничения движения.

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Источник: Росавтодор

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