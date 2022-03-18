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ЭМ-КАБЕЛЬ подводит итоги CABEX-2022

ЭМ-КАБЕЛЬ подводит итоги CABEX-2022

18 марта 2022, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Новости компании

Выставка Cabex -  важнейшее событие для российского кабельного рынка, место, где на 3 дня сосредоточились, дополняя друг друга: новинки продукции участников – на стендах, отраслевая экспертиза и знания – в рамках мероприятий деловой программы, долгожданные встречи и эффективное прямое общение – на каждом квадратном метре экспозиции

Специалисты ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» с удовольствием ответили на вопросы существующих и потенциальных клиентов, представили широкий спектр новинок в сфере кабельно-проводниковой продукции.

Личное общение способствует выстраиванию более эффективных рабочих отношений, установлению новых деловых связей между производителями и заказчиками, сотрудничеству и развитию бизнеса участников и посетителей. Этот год является юбилейным как для "главной кабельной выставки России", которой исполнилось 20 лет, так и для ВНИИКП, отмечающего в этом году 75-летие со дня основания. В честь этого события "ЭМ-КАБЕЛЬ" был награжден дипломом за многолетнее и эффективное сотрудничество от ВНИИКП и организаторов Cabex-2022. Также специалисты завода приехали с выставки с наградой от RusCable.ru, которую получили в конкурсе на лучшую пресс-службу и отдел маркетинга в номинации "Народное голосование".

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Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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