ЭМ-КАБЕЛЬ подводит итоги CABEX-2022

Выставка Cabex - важнейшее событие для российского кабельного рынка, место, где на 3 дня сосредоточились, дополняя друг друга: новинки продукции участников – на стендах, отраслевая экспертиза и знания – в рамках мероприятий деловой программы, долгожданные встречи и эффективное прямое общение – на каждом квадратном метре экспозиции

Специалисты ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» с удовольствием ответили на вопросы существующих и потенциальных клиентов, представили широкий спектр новинок в сфере кабельно-проводниковой продукции.

Личное общение способствует выстраиванию более эффективных рабочих отношений, установлению новых деловых связей между производителями и заказчиками, сотрудничеству и развитию бизнеса участников и посетителей. Этот год является юбилейным как для "главной кабельной выставки России", которой исполнилось 20 лет, так и для ВНИИКП, отмечающего в этом году 75-летие со дня основания. В честь этого события "ЭМ-КАБЕЛЬ" был награжден дипломом за многолетнее и эффективное сотрудничество от ВНИИКП и организаторов Cabex-2022. Также специалисты завода приехали с выставки с наградой от RusCable.ru, которую получили в конкурсе на лучшую пресс-службу и отдел маркетинга в номинации "Народное голосование".