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Калининская АЭС: ремонтную кампанию 2022 года продолжит энергоблок №2

19 марта 2022 года энергоблок №2 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового капитального ремонта, который закончится во второй половине мая текущего года.

За это время будет выполнен ремонт турбины, насосного оборудования, систем безопасности энергоблока и реакторной установки с последующей перегрузкой топлива. Также планируется провести контроль состояния металла основного оборудования и отгрузку отработавшего ядерного топлива.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, помимо типового перечня операций на энергоблоке №2 будет реализовано 19 модернизационных работ.

В числе основных - капитальный ремонт турбогенератора с заменой статора, модернизация систем маслоснабжения турбины и генератора, модернизация технологических систем реакторного цеха. Также на энергоблоке установят автоматическую систему контроля содержания нефтепродуктов в системе циркуляционного водоснабжения, в гермообъеме реакторного отделения будут внедрены системы контроля концентрации водорода и относительной влажности.

Кроме того, планируется установить современный комплекс контрольно-измерительных приборов, который позволит получать достоверные данные о состоянии технологического оборудования в условиях нештатных ситуаций.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности на блоке будет задействовано порядка 2000 человек. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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