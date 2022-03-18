На обновление моста через Томь потратят 1,1 млрд

В Томске до конца 2023 года капитально отремонтируют коммунальный мост через реку Томь, сообщает RosTender.info. Власти Томска выберут подрядчика для ремонта по итогам электронного аукциона. Согласно проектной документации, дефекты при строительстве моста привели к разрушению железобетонной плиты, которая требует срочной замены. Эффективность работы системы водоотвода снижается из-за отсутствия необходимых устройств. Деформационные швы повреждены, нарушение их герметичности снижает долговечность конструкций и элементов.

Заявки на участие принимаются до 28 марта, всего на ремонт выделят 1,1 млрд рублей из бюджета муниципального образования. Контракт с подрядчиком заключат до конца 2023 года.

