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Первый заместитель директора – главный диспетчер Костромского РДУ Михаил Палкин награжден медалью "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" II степени

Первый заместитель директора – главный диспетчер Костромского РДУ Михаил Палкин награжден медалью За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса II степени

18 марта 2022, 16:15
Рубрика: Персоны
Метки: СО ЕЭС, МИХАИЛ ПАЛКИН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Костромской и Ивановской областей» (Костромское РДУ) Михаил Палкин удостоен медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени.

Михаил Палкин начал трудовую деятельность в отрасли в 1994 году инженером на Пермской ГРЭС. В Костромском РДУ Михаил Александрович работает с момента его создания с 2003 года, с 2008 года занимает должность первого заместителя директора – главного диспетчера.

За время работы Михаил Александрович внес весомый вклад в развитие и надежность энергосистем Костромской и Ивановской областей, подготовку оперативно-диспетчерского персонала, зарекомендовал себя как профессионал, вкладывающий много сил и энергии в разработку и выполнение мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов электроэнергетики операционной зоны Костромского РДУ. За деловые качества, преданность профессии, ответственность и принципиальность Михаил Палкин пользуется заслуженным уважением коллег и руководителей субъектов электроэнергетики Ивановской и Костромской областей. Его труд неоднократно был отмечен ведомственными и корпоративными наградами.

Медаль Министерства энергетики РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетическое комплекса» вручается профессионалам, работающим в сфере ТЭК, нефтехимической промышленности и теплоснабжения, за заслуги в труде, продолжительную работу и профессиональные достижения.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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