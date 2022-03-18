За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Костромской и Ивановской областей» (Костромское РДУ) Михаил Палкин удостоен медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени.

Михаил Палкин начал трудовую деятельность в отрасли в 1994 году инженером на Пермской ГРЭС. В Костромском РДУ Михаил Александрович работает с момента его создания с 2003 года, с 2008 года занимает должность первого заместителя директора – главного диспетчера.

За время работы Михаил Александрович внес весомый вклад в развитие и надежность энергосистем Костромской и Ивановской областей, подготовку оперативно-диспетчерского персонала, зарекомендовал себя как профессионал, вкладывающий много сил и энергии в разработку и выполнение мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов электроэнергетики операционной зоны Костромского РДУ. За деловые качества, преданность профессии, ответственность и принципиальность Михаил Палкин пользуется заслуженным уважением коллег и руководителей субъектов электроэнергетики Ивановской и Костромской областей. Его труд неоднократно был отмечен ведомственными и корпоративными наградами.

Медаль Министерства энергетики РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетическое комплекса» вручается профессионалам, работающим в сфере ТЭК, нефтехимической промышленности и теплоснабжения, за заслуги в труде, продолжительную работу и профессиональные достижения.