 
Модернизация

Энергетики Западной Сибири обеспечили надежное энергоснабжение пунктов временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР

Энергетики Западной Сибири обеспечили надежное энергоснабжение пунктов временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР

18 марта 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Компания «Россети Тюмень» обеспечила надежное электроснабжение пунктов временного размещения (ПВР) граждан Луганской и Донецкой народных республик на территории ХМАО-Югры и Тюменской области. На сегодняшний день в указанных регионах к прибытию беженцев готовы более 20 объектов с возможностью пребывания свыше 2000 человек.

На территории Тюменской области к приему беженцев из ДНР и ЛНР организованы 16 пунктов временного размещения. Из них к сетям «Россети Тюмень» подключены 7 комплексов общей вместимостью порядка 690 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в зоне ответственности филиала «Урайские электрические сети» более 70 человек может принять детский оздоровительный лагерь. Энергоснабжение объекта обеспечивает подстанция 110 кВ «Алябьево».                     

Для подключения и надежного электроснабжения ПВР системообразующая энергокомпания провела схемно-режимные мероприятия и организовала усиленный мониторинг работы энергообъектов, питающих подключенные к инфраструктуре «Россети Тюмень» объекты. Энергетики провели профилактические осмотры и техническое обслуживание всех электроустановок, задействованных в схеме электроснабжения пунктов размещения.

«Наша ключевая задача – обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения бытовых, промышленных потребителей и социально значимых объектов. Безусловно, это касается и пунктов временного размещения. Ежедневный труд энергетиков направлен на улучшение жизни людей, особенно тех, кто сегодня оказался в сложной ситуации», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.

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Источник: Россети Тюмень

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