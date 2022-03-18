Компания «Россети Тюмень» обеспечила надежное электроснабжение пунктов временного размещения (ПВР) граждан Луганской и Донецкой народных республик на территории ХМАО-Югры и Тюменской области. На сегодняшний день в указанных регионах к прибытию беженцев готовы более 20 объектов с возможностью пребывания свыше 2000 человек.

На территории Тюменской области к приему беженцев из ДНР и ЛНР организованы 16 пунктов временного размещения. Из них к сетям «Россети Тюмень» подключены 7 комплексов общей вместимостью порядка 690 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в зоне ответственности филиала «Урайские электрические сети» более 70 человек может принять детский оздоровительный лагерь. Энергоснабжение объекта обеспечивает подстанция 110 кВ «Алябьево».

Для подключения и надежного электроснабжения ПВР системообразующая энергокомпания провела схемно-режимные мероприятия и организовала усиленный мониторинг работы энергообъектов, питающих подключенные к инфраструктуре «Россети Тюмень» объекты. Энергетики провели профилактические осмотры и техническое обслуживание всех электроустановок, задействованных в схеме электроснабжения пунктов размещения.