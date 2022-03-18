«Россети Тюмень» приступили к подготовке электросетевого комплекса к грозовому периоду. Проведение работ повысит надежность энергоснабжения объектов нефтяной промышленности и 1,7 млн жителей 213 населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного круга - Югры. На эти цели компания в 2022 году направит более 83 млн рублей.

Работники крупнейшего электросетевого предприятия региона проверят наличие и состояние грозозащитных тросов и заземляющих устройств. Кроме того, будут проведены контроль комплектации оборудования и материалов аварийного резерва, внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки оперативного персонала. Подготовительные работы к прохождению грозового сезона будут завершены в конце апреля.

Для повышения грозоупорности более 250 высоковольтных линий «Россети Тюмень» установят около 500 ограничителей перенапряжения и заменят более 8 тысяч изоляторов. Также энергетики заменят на линях электропередачи порядка 10 км грозозащитного троса и выполнят ремонт контуров заземления более 1,5 тысяч опор.

Плановые работы по повышению грозоупорности электросетевых объектов энергокомпания планирует завершить к октябрю. Своевременное выполнение мероприятий организационного и технического характера способствует поддержке электрооборудования в рабочем состоянии в грозовой период и позволит свести к минимуму количество отключений, обеспечив надежное электроснабжение потребителей.