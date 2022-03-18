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"Росэлектроника" представила системы для противодействия дронам на выставке "Экспотехностраж"

Росэлектроника представила системы для противодействия дронам на выставке Экспотехностраж

18 марта 2022, 17:50
Рубрика: Инновации
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Росэлектроника

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«Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет перспективные средства противодействия беспилотникам на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Оборудование позволяет обнаруживать дроны, совершающие несанкционированные полеты в режиме радиомолчания, и подавлять их каналы навигации.

На стенде холдинга демонстрируется модуль акустической разведки «Атака-Шорох», предназначенный для обнаружения беспилотников по звуку. Комплекс оснащен интеллектуальной системой анализа внешней обстановки, которая позволяет выявлять чрезвычайные ситуации или правонарушения по характерным шумам. 

Модуль может быть интегрирован в единую систему с комплексом радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА «Атака-DBS», также представленным на выставке. Оборудование способно блокировать каналы связи и навигации дрона, не нарушая работу окружающего коммуникационного оборудования. Аппаратура разработана входящим в «Росэлектронику» НПП «Алмаз».

В рамках экспозиции также представлена носимая станция визуально-оптических помех «Лютик-Н» разработки опытного завода «Интеграл». Аппаратура позволяет на расстоянии до 100 м временно ослепить противника за счет модуляции яркости светового излучения с отдачей около 90 Лм/Вт. Устройство устанавливается на шлемы, противоударные или бронированные щиты. 

Для обеспечения надежной помехозащищенной связи «Росэлектроника» предлагает DMR-аппаратуру гражданского назначения: портативную и автомобильнуюрадиостанции, а также ретранслятор. Устройства имеют качественную систему шифрования, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Оборудование разработано концерном «Созвездие» и выпускается серийно на Рязанском радиозаводе.

«Предприятия «Росэлектроники» обладают широким спектром компетенций в области создания современных решений для обеспечения безопасности с учетом текущих потребностей рынка. На выставке «Экспотехностраж» мы представляем высокотехнологичные продукты, созданные на базе передовых отечественных технологий и отвечающие требованиям потенциальных заказчиков», - рассказали в «Росэлектронике».

Выставка «Экспотехностраж» проходит с 16 по 18 марта 2022 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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Источник: Росэлектроника

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