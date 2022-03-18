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«Хевел» построит сеть солнечных электростанций на Кубани за 2 млрд рублей

«Хевел» построит сеть солнечных электростанций на Кубани за 2 млрд рублей

18 марта 2022, 17:10
Рубрика: Контракты
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ, ЮНИГРИН ИНЖИНИРИНГ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: РБК Краснодар

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ООО «Хевел региональная генерация» подвело итоги конкурсов по выбору подрядчика для строительства солнечных электростанций на территории Краснодарского края. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Первый тендер был объявлен в феврале 2022 года. Закупка включает в себя строительство четырех солнечных электростанций в Армавире общей мощностью 19,6 МВт. Начальная стоимость контракта составляла 660 млн рублей. Также планировалось направить 280 млн рублей на строительство в Армавире блоков «СЭС КРК-5», «СЭС КРК-6» мощностью 9,8 МВт.

В рамках еще одного тендера предполагается строительство девяти СЭС общей мощностью 44,1 МВт в Мостовском районе, в границах ААП «Переправное». Начальная цена контракта была определена в 1,5 млрд рублей.

Победителем стало ООО «Юнигрин Инжиниринг», являвшееся единственным участником в трех конкурсах. За работы по строительству СЭС в Армавире компания предложила 659,5 млн рублей и 279,5 млн рублей соответственно, в Мостовском районе — 1,39 млрд рублей.

ООО «Юнигрин Инжиниринг» зарегистрировано в Москве в апреле 2021 года. Основной профиль — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредителем является московское ООО «Юнигрин Энерджи».

Согласно техническому заданию, ООО «Юнигрин Инжиниринг» требуется выполнить проектно-изыскательские работы, подготовить стройплощадку, выполнить строительство и монтаж оборудования и сооружений, получить техусловия на технологическое присоединение объекта генерации к электрическим сетям, а также разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как сообщал РБК Краснодар, в апреле 2021 года «дочка» компании «Хевел» — ООО «Возобновляемые источники энергии» — объявила торги по реализации инвестиционного проекта солнечной электростанции (СЭС) в Северском районе Краснодарского края. Начальная цена контракта составляла 4,45 млрд руб. Мощность объекта должна составить 44,1 МВт.
 

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Источник: РБК Краснодар

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