 
Контракты

Крытый каток построят в Ирбите у Дворца культуры

Крытый каток построят в Ирбите у Дворца культуры

21 марта 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Ирбите Свердловской области построят крытый каток с искусственным льдом, сообщает RosTender.info. Каток появится в районе дома № 17б по улице Свердлова, у Дворца культуры им. В. К. Костевича. Подрядчик для устройства катка определится по итогам электронного аукциона, заказчиком выступает администрация города. Прием заявок открыт до 28 марта.

Работы начнутся после заключения муниципального контракта и завершатся во второй половине сентября 2023 года. Всего на работы выделят 216 млн рублей из бюджета городского округа.
 

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Источник: Ростендер

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