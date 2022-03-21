Реализация первого проекта по комплексному развитию территории жилой застройки в Архангельске начнется в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона. Планируется построить 47 тыс. кв. м жилья.

"Реализация первого в Архангельске проекта по комплексному развитию территории жилой застройки начнется в 2022 году. Это позволит возвести 47 тыс. кв. м нового жилья", - сказали в пресс-службе.

Проект будет реализован в центральной части города на участке в границах улиц Логинова, Воскресенской, проспекта Обводный канал и улицы Суфтина.

"Мы сейчас уже приступили к тому, о чем говорили: ограничиваем точечную и переходим к комплексной застройке территорий. Не надо забывать, что в рамках этого проекта должна быть создана не только жилищная, но и социальная инфраструктура. Отдельно хочу отметить, что часть комфортного жилья, которое будет построено в рамках проекта по комплексному развитию территорий, мы направим на переселение людей из аварийных домов", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского с еженедельного оперативного совещания.

Кроме жилых домов на данной территории планируется построить детский сад на 280 детей, а будущий застройщик благоустроит сквер площадью более тысячи квадратных метров.

Как сообщил в ходе совещания заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, на обозначенном участке в областном центре расположено 15 деревянных домов, из которых два признаны аварийными до 1 января 2017 года, шесть - после 1 января 2017 года и семь многоквартирных домов могут быть признаны непригодными для проживания в ближайшее время.

"До 25 марта мы направим заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ о выделении субсидии для решения вопросов с переселением. По итогам принятия решения, которое ожидается в течение трех недель после подачи заявки, с администрацией Архангельска организуем конкурс по поиску застройщика. Сроки переселения людей и строительства домов будут максимально сжатыми", - цитирует пресс-служба Рожина.

Всего в разработке находятся 12 проектов по комплексному развитию территории жилой застройки в Архангельске и Северодвинске.