Системные операторы стран Балтии приняли единогласное решение об ограничении мощности коммерческих перетоков электроэнергии по действующим трансграничным соединениям с энергосистемой России.

Надежность функционирования энергосистемы Литвы будет обеспечиваться за счет объектов генерации в Литве и импорта электроэнергии из стран Евросоюза по действующим электрическим связям с Швецией, Польшей и Латвией. По мнению литовского системного оператора Litgrid, это поможет обеспечить устойчивость и надежность функционирования национальной системы.

С 3 марта 2022 г. максимальная мощность электроэнергии, импортируемой странами Балтии из России, суммарно не будет превышать 300 МВт − не более 150 МВт через торговое сечение Литва − Россия и не более 150 МВт через сечение Латвия − Россия.

Литва уже приняла меры по сокращению перетоков электроэнергии из третьих стран. Так с ноября 2020 г. были прекращены коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси. С лета 2020 г. Россия и Беларусь также не могут использовать электроэнергетическую инфраструктуру Литвы для предоставления резервов мощности.

Официальный сайт Litgrid