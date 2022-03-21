RusCable Insider #260
21 марта 2022, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Системные операторы стран Балтии приняли единогласное решение об ограничении мощности коммерческих перетоков электроэнергии по действующим трансграничным соединениям с энергосистемой России.
Надежность функционирования энергосистемы Литвы будет обеспечиваться за счет объектов генерации в Литве и импорта электроэнергии из стран Евросоюза по действующим электрическим связям с Швецией, Польшей и Латвией. По мнению литовского системного оператора Litgrid, это поможет обеспечить устойчивость и надежность функционирования национальной системы.
С 3 марта 2022 г. максимальная мощность электроэнергии, импортируемой странами Балтии из России, суммарно не будет превышать 300 МВт − не более 150 МВт через торговое сечение Литва − Россия и не более 150 МВт через сечение Латвия − Россия.
Литва уже приняла меры по сокращению перетоков электроэнергии из третьих стран. Так с ноября 2020 г. были прекращены коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси. С лета 2020 г. Россия и Беларусь также не могут использовать электроэнергетическую инфраструктуру Литвы для предоставления резервов мощности.
Официальный сайт Litgrid
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