 
За рубежом

Системные операторы стран Балтии снижают мощность коммерческих перетоков электроэнергии из России

Системные операторы стран Балтии снижают мощность коммерческих перетоков электроэнергии из России

21 марта 2022, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
232

Системные операторы стран Балтии приняли единогласное решение об ограничении мощности коммерческих перетоков электроэнергии по действующим трансграничным соединениям с энергосистемой России.

Надежность функционирования энергосистемы Литвы будет обеспечиваться за счет объектов генерации в Литве и импорта электроэнергии из стран Евросоюза по действующим электрическим связям с Швецией, Польшей и Латвией. По мнению литовского системного оператора Litgrid, это поможет обеспечить устойчивость и надежность функционирования национальной системы.

С 3 марта 2022 г. максимальная мощность электроэнергии, импортируемой странами Балтии из России, суммарно не будет превышать 300 МВт − не более 150 МВт через торговое сечение Литва − Россия и не более 150 МВт через сечение Латвия − Россия.

Литва уже приняла меры по сокращению перетоков электроэнергии из третьих стран. Так с ноября 2020 г. были прекращены коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси. С лета 2020 г. Россия и Беларусь также не могут использовать электроэнергетическую инфраструктуру Литвы для предоставления резервов мощности.

Официальный сайт Litgrid

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Google проложила свой первый подводный интернет-кабель в Африке 21.03.2022
Google проложила свой первый подводный интернет-кабель в Африке
Энергосистема континентальной Европы успешно проходит процесс синхронизации с энергосистемами Украин... 21.03.2022
Энергосистема континентальной Европы успешно проходит процесс синхронизации с энергосистемами Украин...
Среднегодовые темпы роста рынка материалов для кабельной промышленности будут составлять 4,5% в теч... 21.03.2022
Среднегодовые темпы роста рынка материалов для кабельной промышленности будут составлять 4,5% в теч...
Отраслевой регулятор американского штата Техас обязал все энергокомпании представить планы действий ... 17.03.2022
Отраслевой регулятор американского штата Техас обязал все энергокомпании представить планы действий ...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно