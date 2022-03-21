В Вологде определен подрядчик по строительству школы на улице Сергея Преминина. Контракт с победителем конкурса будет подписан до конца текущей недели.

«Компания «Базис ЛТД» — надежная, проверенная, она возвела в Вологде уже несколько детских садов. Контракт на строительство современной школы на ул. Сергея Преминина на 1200 мест с бассейном будет подписан в ближайшие дни. В начале апреля планируем приступить к подготовительным работам на стройплощадке. Напомню, работы стоимостью 1,4 млрд рублей проводим на средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита, полученного при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова. Благодаря строительству школ мы решаем поставленную Президентом задачу — поэтапно сокращать количество детей, обучающихся во вторую смену. На данный момент — это более 30% школьников Вологды», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщили в администрации города, здание новой школы будет строиться по проекту, схожему с тем, по которому был возведен Центр образования № 42. В соответствии с контрактом работы должны завершиться в июле 2023 года. На данный момент в соседних школах № 3 и № 41 во вторую смену занимается около 50% детей. Новое учебное заведение позволит сократить эту цифру до 20%.