 
Контракты

Стало известно, кто построит в Вологде школу на Преминина за 1,4 миллиарда рублей

Стало известно, кто построит в Вологде школу на Преминина за 1,4 миллиарда рублей

21 марта 2022, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: gorodvo.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
207

В Вологде определен подрядчик по строительству школы на улице Сергея Преминина. Контракт с победителем конкурса будет подписан до конца текущей недели.

«Компания «Базис ЛТД» — надежная, проверенная, она возвела в Вологде уже несколько детских садов. Контракт на строительство современной школы на ул. Сергея Преминина на 1200 мест с бассейном будет подписан в ближайшие дни. В начале апреля планируем приступить к подготовительным работам на стройплощадке. Напомню, работы стоимостью 1,4 млрд рублей проводим на средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита, полученного при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова. Благодаря строительству школ мы решаем поставленную Президентом задачу — поэтапно сокращать количество детей, обучающихся во вторую смену. На данный момент — это более 30% школьников Вологды»,  — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщили в администрации города, здание новой школы будет строиться по проекту, схожему с тем, по которому был возведен Центр образования № 42. В соответствии с контрактом работы должны завершиться в июле 2023 года. На данный момент в соседних школах № 3 и № 41 во вторую смену занимается около 50% детей. Новое учебное заведение позволит сократить эту цифру до 20%.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: gorodvo.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Первый проект по развитию территории жилой застройки реализуют в Архангельске в 2022 году 21.03.2022
Первый проект по развитию территории жилой застройки реализуют в Архангельске в 2022 году
Объявили аукцион на реконструкцию магнитогорского аэропорта 21.03.2022
Объявили аукцион на реконструкцию магнитогорского аэропорта
Крытый каток построят в Ирбите у Дворца культуры 21.03.2022
Крытый каток построят в Ирбите у Дворца культуры
«Хевел» построит сеть солнечных электростанций на Кубани за 2 млрд рублей 18.03.2022
«Хевел» построит сеть солнечных электростанций на Кубани за 2 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно