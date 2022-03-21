В Оренбургской области резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» расширяют свое производство.

Содовый завод и завод цветных металлов, являющиеся резидентами ТОСЭР «Новотроицк» , планирует увеличить объём инвестиций в новые производства. Дополнительные соглашения уже подписаны руководством предприятий и правительством области.

Содовый завод

Новотроицкий содовый завод, который недавно начал выпускать сухие строительные смеси и планирует в ближайшее время расширить ассортимент, выпускаемой продукции.

Предприятие планирует запустить производство синтетического мела во 2 квартале 2022 года. Его применяют в лакокрасочной, полимерной, косметической, бумажной, фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Также на очереди запуск второй очереди по производству негашёной извести.

Таким образом, объём вложенных инвестиций предприятия будет увеличен до 3,7 млрд рублей. В настоящее время идёт подбор персонала для работы на новых производствах.

Новотроицкий завод цветных металлов

Новотроицкий завод цветных металлов займётся развитием трёх направлений в производстве очищенного металлического кальция: проволока, гранулы и кусковой кальций. Предприятие будет закупать исходное сырьё на Новотроицком содовом заводе и на предприятии «НСплав». Данный вид продукции востребован в чёрной и цветной металлургии и используется в производстве аккумуляторов и компонентов радиоэлектроники.

По информации пресс-службы правительства региона, на предприятии в настоящее время идёт монтаж оборудования и настройка программного обеспечения. В ближайшее время начнутся пробные испытания. Запустить безотходное производство должны в этом году.

Как отметил генеральный директор завода Алексей Шарыгин, штат сотрудников расширится до 140 человек, а объём инвестиций увеличится до 1,5 млрд рублей.

Завод бисульфита и пиросульфита

Кроме того, на территории Новотроицка новый резидент ведёт строительство первого в России завода бисульфита и пиросульфита. Данный вид продукции в России ранее не производился, его завозили из Китая. В проект инвестировали более 120 млн рублей.

Предприятие планирует выпускать выпускать 2 500 тонн бисульфита натрия и 3 500 тонн пиросульфита натрия ежегодно. Они используются в металлургии, химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности.

Оборудование, необходимое для запуска предприятия, было произведено в Китае и уже готово к отгрузке. Возведение промышленного объекта завершится в ближайшее время.

Во втором полугодии начнётся подбор и обучение персонала. Всего будет создано 39 высокотехнологичных рабочих мест.

Отметим, в настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Новотроицк» входят 9 компаний. Общий объем инвестиций составил 7,8 млрд рублей. Создано 1698 новых рабочих мест.