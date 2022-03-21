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Инвестиции в медицинскую инфраструктуру в Воронежской области в 2022 году составят 5 млрд рублей

Инвестиции в медицинскую инфраструктуру в Воронежской области в 2022 году составят 5 млрд рублей

21 марта 2022, 17:11
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

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До 5 млрд руб. вырос запланированный на 2022 год объем инвестиций в медицинские объекты в Воронежской области в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Принял решение увеличить финансирование областной адресной инвестиционной программы. В этом году на 800 млн руб. больше направим в здравоохранение. Всего "медицинская" часть программы таким образом составит 5 млрд руб.»,— подчеркнул губернатор

Средства планируется направить на строительство и реконструкцию объектов в сфере здравоохранения. В частности, в программу включено строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов, продолжение строительства хирургического корпуса онкодиспансера в Воронеже (1,4 млрд руб.), строительство стационаров и амбулаторий для первичного звена здравоохранения в 13 муниципалитетах (888 млн руб.)

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Источник: Коммерсантъ

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