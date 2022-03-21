Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков осмотрел территорию бывшего судоремонтного завода в Мурманске, на которой планируется разместить новый культурно-деловой кластер. Проектом предусмотрено создание фуд-холла, гостиниц, музея Арктики и морской набережной, других точек притяжения как для горожан, так и для гостей Мурманска. По оценкам региональных властей, культурно-деловой центр «Новый Мурманск» даст городу более 3 тысяч дополнительных рабочих мест и сможет принимать до 10 тысяч гостей ежедневно.

«Мурманск должен быть не только ключевым транспортным узлом на СМП, не только воротами Русского Севера, не только промышленным, но и мощным туристическим центром. Он уже им является. Это подразумевает необходимость создания здесь такого комплекса, как «Новый Мурманск». И мы приложим все усилия, чтобы ключевой для города и области проект состоялся», – отметил глава Минвостокразвития.

Размещать в центре города тяжелую, сложную промышленность, по мнению министра, возможно не самое правильное решение с точки зрения людей и экономики.

«Место должно быть облагорожено, и мы для этого приложим все усилия. Причалы, старые промышленные сооружения, которые могут зажить новой жизнью, задышать по-новому, обладают очень сильной харизмой. Тот же легендарный ледокол Ленин теперь имеет большую историческую ценность как артефакт, чем как промышленный объект», – отметил Алексей Чекунков.

Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) поручено организовать работу по привлечению к участию в проекте предпринимателей, построивших успешные туристические бизнесы в других регионах страны.

«Это непростой проект, но принципиально важный для нас, гостей и жителей Мурманска, региона. Город находится на берегу Кольского залива, а выйти прогуляться здесь практически негде. Море должно быть не только для порта и логистики, но и для людей, для возможности прийти, отдохнуть, полюбоваться», - отметил Андрей Чибис.

По словам губернатора, уже ведется активная работа с потенциальными резидентами, которые планируют разместить свои объекты на территории туристического комплекса. Разрабатываются необходимые нормативные документы по комплексному развитию территории - в этом году планируется приступить к подготовке проектной документации. Правительством России одобрен инфраструктурный кредит.

К строительству, по словам главы региона, планируется приступить в следующем году. «Сейчас время инвестировать, развивать такие проекты. Никакие санкции или экономическое давление не повлияют на реализацию и развитие «Нового Мурманска». Пока мы не видим никаких рисков и оснований, чтобы сроки реализации сдвинулись, но в любом случае, на все возможные вызовы активно будем реагировать», – отметил он.