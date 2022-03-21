Объявили аукцион на реконструкцию магнитогорского аэропорта

Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры (ФКУ «Ространсмодернизация») объявила аукцион на реконструкцию аэропортового комплекса Магнитогорска. Начальная цена контракта составляет 5,9 млрд руб. Информация о торгах размещена в Единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки от участников принимаются до 5 апреля. Аукцион запланирован на 8 апреля. Согласно конкурсной документации, все работы должны завершиться до 1 декабря 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», реконструкция аэродромного комплекса в Магнитогорске запланирована в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», утвержденной правительством в 2017 году. Ранее сообщалось, что в федеральном бюджете на это предусмотрено 5,3 млрд руб. В ноябре 2021 года Главгосэкспертиза утвердила проект реконструкции. Так, запланировано усиление искусственной взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки, реконструкция закрытой для эксплуатации второй дорожки, расширение перрона до десяти мест стоянки, а также строительство площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. Также в аэропорту заменят и установят новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему светосигнального и метеорологического оборудования, аварийно-спасательную станцию, здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие объекты.

Как сообщал «Ъ», в июне этого года Росимущество продало с торгов 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за 999,89 млн руб. Победителем стала компания «Ретранс», близкая к принадлежащему «Ренове» Виктора Вексельберга холдингу «Аэропорты регионов».