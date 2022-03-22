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Электродепо "Владыкино" обеспечили дополнительной энергомощностью

Электродепо Владыкино обеспечили дополнительной энергомощностью

22 марта 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: mos.ru

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Депо, обслуживающее Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, ожидает расширение.

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили дополнительной электроэнергией электродепо «Владыкино» на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. 

«Завершены строительно-монтажные работы для обеспечения дополнительной мощностью электродепо “Владыкино”, обслуживающего Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского метрополитена. Это сделано в связи с расширением депо, на территории которого реконструируют два здания и построят еще шесть», — отметил Петр Бирюков.

Для электроснабжения объекта специалисты проложили две кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью восемь километров, в том числе используя метод горизонтально направленного бурения.

«Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Общая присоединенная мощность составила свыше 1,3 мегаватта», — добавил заммэра.

Он также подчеркнул, что электродепо обеспечили электроэнергией по второй категории надежности. Это означает, что в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подаваться по резервной.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Источник: mos.ru

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