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Furutech HF-A-NCF – новый активный HDMI-кабель

Furutech HF-A-NCF – новый активный HDMI-кабель

22 марта 2022, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Furutech, HDMI
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: hi-fi.ru

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Японская компания Furutech объявила о выпуске новой модели активного оптического кабеля стандарта HDMI под названием HF-A-NCF.

Для трансляции видео и аудиосигнала в данном кабеле используется оптический способ, гарантирующий безошибочную передачу на большие расстояния и защиту от влияния электромагнитных и радиочастотных помех. В разъемах кабеля используется фирменный демпфирующий материал NCF (Nano Crystal2 Formula), в них же установлены фотоэлектронные преобразователи, не требующие внешнего источника питания. Все металлические части кабеля прошли специальную криогенную обработку. В кабеле применены оптические проводники OM3 в количестве четырех штук, а также медные жилы для передачи служебных сигналов.

Кабели Furutech HF-A-NCF продаются по цене от 220 до 750 фунтов стерлингов за отрезки длиной от 1,5 до 20 метров.

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Источник: hi-fi.ru

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