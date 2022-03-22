Furutech HF-A-NCF – новый активный HDMI-кабель

Японская компания Furutech объявила о выпуске новой модели активного оптического кабеля стандарта HDMI под названием HF-A-NCF.

Для трансляции видео и аудиосигнала в данном кабеле используется оптический способ, гарантирующий безошибочную передачу на большие расстояния и защиту от влияния электромагнитных и радиочастотных помех. В разъемах кабеля используется фирменный демпфирующий материал NCF (Nano Crystal2 Formula), в них же установлены фотоэлектронные преобразователи, не требующие внешнего источника питания. Все металлические части кабеля прошли специальную криогенную обработку. В кабеле применены оптические проводники OM3 в количестве четырех штук, а также медные жилы для передачи служебных сигналов.

Кабели Furutech HF-A-NCF продаются по цене от 220 до 750 фунтов стерлингов за отрезки длиной от 1,5 до 20 метров.