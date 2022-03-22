Ивановский кабельный завод увеличит производство

На Ивановском кабельном заводе расширяют производство: оборудование, которое сейчас монтируется на предприятии, позволит выпускать вдвое больше продукции. Перспективы реализации инвестиционного проекта, а также возможные меры поддержки завода губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил с руководством предприятия в понедельник, 21 марта.

За последние два года завод расширил производственные площади, сейчас на них монтируется новое оборудование. Станислав Воскресенский осмотрел установленные станки, ознакомился с производственным процессом. Как рассказал губернатору гендиректор предприятия Василий Исаев, приобретенное оборудование позволило закрыть «узкие места» технологического процесса.

«У нас появился стан грубого волочения. На сегодняшний момент всё оборудование дублируется, и мы готовы к увеличению производства в два раза. Сейчас мы перерабатываем 200-240 тонн, готовы увеличить выпуск до 400-500 тонн», – сообщил он.

Василий Исаев добавил, что сейчас на производстве работает порядка 260 человек, в ближайшее время на заводе создадут около 50 новых рабочих мест.

По словам Василия Исаева, практические все комплектующие, задействованные в технологическом процессе, – отечественного производства. Компания также прорабатывает альтернативные варианты работы с поставщиками.

«Соответственно, я думаю, что в финансовом плане у нас будет определенный прирост. На сегодняшний день по всем основным группам – это индустриальные кабели, силовые и слаботочные кабели – заказы у нас сформированы на месяц вперед», – добавил руководитель завода.

Одно из преимуществ Ивановского кабельного завода – производство индустриального кабеля. Это позволяет компании выпускать любые кабели под конкретный проект заказчика. Предприятие также производит силовые и огнестойкие кабели в ассортименте. Часть продукции является импортозамещающей. Вся продукция проходит проверку на соответствие требованиям технических условий и ГОСТ в собственной лаборатории. В настоящее время завод работает по заказам и поставляет продукцию на рынки России, Белоруссии и Казахстана.

Среди сложностей, с которыми сталкивается предприятие, Василий Исаев отметил нехватку кадров. Он рассказал, что для подготовки специалистов непосредственно под потребности завода, а также для повышения квалификации работников создан образовательный центр.

Фото: Дмитрий Рыжаков