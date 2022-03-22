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Мантуров заявил, что цены на металлы в РФ будут отвязаны от Лондонской биржи

Мантуров заявил, что цены на металлы в РФ будут отвязаны от Лондонской биржи

22 марта 2022, 17:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ТАСС

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Металлурги и ведомства РФ договорились отвязать внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже металлов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с Минфином по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла", - сказал министр.

По его словам, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс и Минстрой находятся в постоянном контакте по инфраструктурному строительству, развитие которого должно обеспечить потребность в металле.

Фото: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

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Источник: ТАСС

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