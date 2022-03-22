На ГЭС-3 Каскада Кубанских ГЭС (филиал «РусГидро») ввели в работу после планового капитального ремонта гидроагрегат №3 мощностью 29 МВт. За время ремонта, который начался 11 января 2022 года, специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) отремонтировали лопасти рабочего колеса, провели типовой ремонт электро-гидравлического регулятора гидроагрегата, маслонапорной установки, турбинного подшипника, крышки турбины, направляющего аппарата и проточной части турбины, ремонт ротора, статора, системы торможения, системы технического водоснабжения и пожаротушения, заменили воздухоохладители генератора и маслоохладители генераторных подшипников.

В рамках программы технического перевооружения специалисты провели модернизацию системы возбуждения, ввели в работу новую систему вибромониторинга. Такие капитальные ремонты позволяют поддерживать эксплуатационные характеристики гидроагрегатов гидроэлектростанций Каскада и проводятся каждые пять лет.

«Всего по производственной программе в 2022 году будет выполнен типовой капитальный ремонт шести гидроагрегатов на четырёх гидроэлектростанциях», — рассказал директор Каскада Кубанских ГЭС Виталий Шульженко.

ГЭС-3 – самая мощная в группе Барсучковских ГЭС. Она находится на Барсучковском сбросном канале рядом с поселком Каскадный Андроповского района Ставропольского края. Работает ГЭС-3 в пиковом режиме – гидроагрегаты включают в работу в утренние и вечерние часы, восполняя дефицит мощности в то время, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Для этого на ГЭС со стороны верхнего бьефа сооружен бассейн суточного регулирования, где два раза в сутки создается необходимый запас воды. Напор воды составляет порядка 61 метра, установленная мощность станции 87 МВт. Среднегодовая выработка ГЭС-3 - 220 миллионов киловатт/часов электроэнергии. Водоприемник ГЭС-3, сопрягающий канал с напорными трубопроводами ГЭС, сифонного типа. Зарядка сифона после заполнения напорного трубопровода при запуске гидроагрегата происходит автоматически. Сифонный, а не прямоточный водозабор – это новшество было впервые в Советском Союзе реализовано на практике именно на станциях Каскада Кубанских ГЭС. Принципиальное его отличие и главное преимущество – не требуется установка быстропадающих затворов, чтобы прекратить подачу воды. В случае аварийной ситуации достаточно нажать кнопку, чтобы открыть доступ воздуха в трубу на гребне сифона и прервать поток воды. На это уходит всего несколько секунд. На случай полной остановки ГЭС-3 выполнен холостой водосброс, отводящий воду в обход ГЭС.