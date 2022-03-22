Российские ученые достигли успехов в разработке комплектующих для оптоволоконных линий связи — так называемых фотоприемников, которые нужны, чтобы сигнал с интернет-кабеля приходил на устройство пользователя. Об этом «Известия» узнали во вторник, 22 марта.

В Центре компетенций НТИ «Фотоника» на базе Пермского Университета (ПГНИУ) ученые создают технологии и технологического оборудования для изготовления активных компонентов фотонных интегральных схем (ФИС). Проще они называются фотоприемниками и выполняют функцию преобразователя.

По оптоволоконному кабелю идет оптический сигнал — импульсы света. Чтобы он пришел на компьютер или другое устройство, его нужно преобразовать в электрический. Эту задачу и выполняют разрабатываемые в Центре компоненты. Работы проводятся в рамках проекта «Фосфид».

«Сам фотоприемник — это небольшое устройство размером с наушник. С одной стороны у него разъем для оптоволоконного кабеля, с другой — электрический разъем, откуда снимается сигнал, который потом обработает вычислительная техника», — пояснил доцент Национального исследовательского университета ИТМО, участник проекта Евгений Колодезный.

Разработка ученых из Центра компетенций НТИ «Фотоника» на базе ПГНИУ позволит наладить производство этих комплектующих на территории страны. Помимо телекоммуникационного оборудования их будут использовать для систем мониторинга окружающей среды, медицинской фотоники, в других областях.

«Основная цель проекта — разработка полностью отечественной технологии производства активных компонентов ФИС. В рамках проекта разрабатываются два типа фотоприемных модулей на платформе InP. Сейчас выполнено эскизное проектирование одного из типов фотоприемников, предназначенного для систем мониторинга окружающей среды. В этом году будет завершено эскизное проектирование второй модификации фотоприемника для систем телекоммуникаций. Также будут изготовлены первые макеты устройств», — рассказал руководитель проекта, доцент кафедры нанотехнологии и микросистемной техники ПГНИУ Антон Журавлев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» «Приемка с качеством: интернет будет работать на российском оборудовании»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев