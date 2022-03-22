Компания "Моторинвест" вложит 13 млрд рублей за 11 лет в организацию производства электромобилей под брендом Evolute в Липецкой области. За это время планируется произвести более 242 тыс. электромобилей пяти моделей глубокой степени локализации. Об этом сообщил Минпромторг России по итогам подписания специнвестконтракта с Липецкой областью и компанией "Моторинвест".

"Планируемые инвестиции компании "Моторинвест" превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5 тыс. баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. электромобилей пяти моделей", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Как ожидается, пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км.

Как отметил гендиректор "Моторинвеста" Александр Лапин, слова которого также приводятся в сообщении министерства, машины будут выпускаться под брендом Evolute. Он добавил, что Липецкая область может стать ключевым центром современной электромобильной отрасли.

"Географическая близость к крупным "транспортным артериям", присутствие в регионе ведущего металлургического комбината, производителя литий-ионных батарей, большого количества промышленных предприятий и высокий уровень подготовки технических кадров - все это позволит локализовать ключевые компоненты электромобилей согласно подписанному СПИК", - сказал он.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов добавил, что масштабы проекта говорят об уверенных темпах импортозамещения в отрасли. Кроме того, благодаря реализации этого СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест, указал Артамонов, слова которого также приводится в сообщении Минпромторга.

О проекте

Власти Липецкой области в ноябре 2021 года отмечали, что планируют в 2022 году начать производство электромобилей в индустриальном парке "Рождество". Для создания аккумуляторных батарей к электромобилям планировалась кооперация с заводом "Энергия" в Ельце. Проект разработан липецкой компанией "Моторинвест", которая ранее производила в регионе автомобили совместно с китайскими партнерами. В январе 2022 года "Моторинвест" подала заявку в Минпромторг РФ на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИКа), в рамках которого реализуется инвестиционный контракт по внедрению или разработке и внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей.

Фото: minpromtorg.gov.ru