Вторую очередь завода АО "Оптиковолоконные Системы" - единственного в России серийного производства оптоволокна - начнут строить в 2023 году, сообщили во вторник ТАСС в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко после встречи с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым.

В Мордовии действует единственное в России серийное производство телекоммуникационного оптического волокна - АО "Оптиковолоконные Системы". Сейчас завод использует зарубежное сырье (преформы) для производства. Создание полного цикла производства телекоммуникационного оптоволокна позволит использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны.

"По словам Артема Здунова, регион в настоящее время рассматривает при строительстве возможность применения инструментов госкорпорации ВЭБ.РФ. В этом году в планах разработка проектно-сметной документации, в следующем - старт строительства производства", - говорится в сообщении.

Чернышенко на встрече отметил, что поддерживает проект расширения завода в Мордовии. По поручению правительства профильные министерства совместно с регионом проработают вопрос строительства завода.

"Оптоволокно является одним из ключевых материалов в IT-сфере. Сейчас завод работает на максимуме и обеспечивает потребности страны на 50%, в текущей ситуации необходимо наращивать импортозамещение на предприятии. Я поддерживаю планы Мордовии по строительству второй очереди завода, это позволит на 90% закрыть потребность российского рынка в оптоволокне. Мы сможем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны", - цитирует аппарат Чернышенко.

В 2015 году в Саранске состоялось официальное открытие завода АО "Оптиковолоконные системы", акционерами которого являются "Роснано", Газпромбанк и правительство Мордовии. Как сообщается на сайте предприятия, это первый и единственный в России завод по производству оптического волокна. Ранее Здунов сообщал ТАСС, что Мордовия намерена к 2024 году организовать выпуск преформ для изготовления оптического волокна.

Фото: Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Республики Мордовия Артем Здунов © Евгений Биятов/POOL/ТАСС