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На площадке ЗиО-Подольск ввели в промышленную эксплуатацию первую в России установку "Коммерческий диспетчер на базе накопителя электроэнергии"

На площадке ЗиО-Подольск ввели в промышленную эксплуатацию первую в России установку Коммерческий диспетчер на базе накопителя электроэнергии

22 марта 2022, 17:00
Рубрика: Инновации
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ, СНЭ, ТВЭЛ, РЭНЕРА, РОСАТОМ
Источник: АО "ТВЭЛ"

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22 марта 2022 г. первая установка «Коммерческой диспетчеризации» интегратора Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») введена в промышленную эксплуатацию на площадке АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»).

Торжественный ввод в эксплуатацию состоялся в формате онлайн-трансляции в рамках Международного форума «Электрические сети», который проходит с 22 по 25 марта в Москве. В церемонии запуска приняли участие генеральный директр ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев, генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров, руководитель направления «Энергетика» ООО «РЭНЕРА» Алексей Нешта.

Новый проект «Коммерческой диспетчеризации» с применением интеллектуальной системы накопления энергии, разработанный ООО «РЭНЕРА» совместно с АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в АО «НоваВинд» - ветроэнергетический дивизион Росатома), представляет собой индивидуальные для каждого отдельного производства решения СНЭЭ на основе литий-ионных аккумуляторов для повышения операционной эффективности и надежности электроснабжения предприятий. Накопитель физически устанавливается на территории промышленного предприятия и выдает электроэнергию в его внутреннюю электрическую сеть в часы, когда стоимость электроэнергии и мощности максимальны.

Интеллектуальная часть управления системой накопления, разработанная АО «Атомэнергопромсбыт», с применением методов предиктивной аналитики прогнозирует пиковые нагрузки электрической сети региона и предприятия и дистанционно управляет оптимизированным графиком заряда и разряда под контролем централизированной службы «Коммерческого диспетчера». Интеллектуальное управление накопителем с применением специализированного программного обеспечения, разработанного на базе отечественной платформы, позволяет экономить на электроснабжении до 14 млн рублей в год на каждый установленный мегаватт системы. Параметры установок подбираются под характеристики потребителя и могут достигать десятков МВт/МВт*ч в зависимости от режима электропотребления и организации электросетевого комплекса на предприятии. Применение возможно в таких отраслях, как металлургия, нефте- и газопереработка, тяжелое и среднее машиностроение и в других энергоемких видах деятельности .

Мощность пилотного накопителя составляет 300 кВт, энергоемкость 300 кВт*ч. До ввода в промышленную эксплуатацию установка в течение 6 месяцев находилась в опытно-промышленной эксплуатации и подтвердила заявленные поставщиком технические характеристики, а также надежность и безопасность ее эксплутации. Сейчас на стадии ввода в промышленную эксплуатацию находится аналогичная установка на 700 кВт/кВт*ч, размещенная у крупной металлургической и горнодобывающей компании.

«Проект по внедрению первой высокотехнологичной установки «Коммерческой диспетчеризации» на крупном российском промышленном предприятии можно считать успешно зевершенным. В планах на этот и следующий год масштабировать проект «Коммерческий диспетчер» до 3-6 МВт», - отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

«Успешное применение литий-ионных технологий в системах накопления энергии в энергоснабжении промышленных предприятий, положительная экономика проекта и нарастающий интерес потребителей к нашему продукту говорят о том, что применение систем накопления в энергетической отрасли с каждым годом будет только увеличиваться. Также будут развиваться решения с удаленным управлением системами накопления, оптимизацией и возможностью балансирования технологических режимов на различных видах производств и в изолированных энергорайонах. Широкое применение систем накопление в будущем позволит повысить устойчивость не только энергоснабжения отдельного потребителя или энергорайона, но будет обеспечивать надежность функционирования единой энергетической системы в целом. В дальнейшем мы планируем продолжить развитие практики применения промышленных систем накопления в различных отраслях, в том числе и в ветроэнергетике», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

 

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» является совладельцем южно-корейского производителя литий-ионных аккумуляторов – компании Enertech International Inc. На основе технологий, отвечающих стандартам мирового рынка, в Калининградской области к 2025 г будет построен завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и накопителей энергии мощностью около 4 ГВт*ч в год.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. https://www.renera.ru  

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 г. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 г. Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в контур управления АО «НоваВинд» - ветроэнергетического дивизиона Росатома) учреждено в мае 2014 года в качестве корпоративной энергосбытовой компании Госкорпорации «Росатом», осуществляющей поставку электроэнергии для предприятий атомной отрасли и других потребителей электроэнергии. Помимо этого, компания развивает проекты «новой» энергетики в рамках модели рынка электроэнергии в России: ВИЭ, распределенная генерация, накопители, цифровая энергетика.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

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Источник: АО "ТВЭЛ"

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