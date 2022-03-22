В соответствии с планом работы на 2022 год Национальным исследовательским комитетом (НИК) А1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ создается национальная проблемная рабочая группа (ПРГ) А1.3 «Средства оценки и стандарты оценки технического состояния турбогенераторов».

В рамках работы ПРГ А1.3 планируется решить две задачи:

выработка и продвижение средств оценки технического состояния турбогенераторов (ТГ) в виде числовых значений располагаемых ресурсов работоспособности; анализ и оценка качества, состоятельности и обоснованности отдельных действующих стандартов по ТГ и терминологических нововведений в области контроля состояния электрических машин.

Руководитель ПРГ А1.3 - Анатолий Владимирович Григорьев (ООО ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг») (grav@k66.ru).

К участию в работе приглашаются все заинтересованные лица вне зависимости от членства в РНК СИГРЭ. Для включения в состав рабочей группы необходимо направить заявку на адрес руководителя группы с копией представителям России в ИК А1 СИГРЭ Юрию Даниловичу (vinitskiy_yd@interrao.ru) и Владимиру Александровичу Кузьмичеву (v.kuzmichev@hydroproject.ru). В заявке необходимо в произвольной форме указать: Ф.И.О. участника, название организации, должность, электронную почту и телефон.

Справочно о предпосылках создания ПРГ:

1. Масштабное внедрение цифровых технологий вызывает необходимость цифрового представления контролируемых и управляемых процессов. Онлайн-наблюдение (мониторинг) меняющихся параметров – одна из востребованных технологий в области контроля технического состояния технического объекта. Очевидные условия такого контроля – численное представление технического состояния и наличие алгоритмов его считывания.

В ГОСТ 20911‑89, [1] понятных и ясных количественных характеристик технического состояния, которые были бы приемлемы для онлайн-отслеживания, не даётся. Регламентированы лишь качественные дискретные оценки, не имеющие аналогового отражения, - исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и т.п. состояния. При этом не принята во внимание всегда существующая аналоговая величина, которая обобщённо количественно отражает текущее техническое состояние объекта. Это - располагаемый ресурс работоспособности – показатель естественный, понятный, наглядный. В расширенной детализации эта тема рассмотрена в публикации [2].

В публикации [2] представлена концепция текущего и стратегического ресурсов.

Текущий ресурс – это располагаемый период работоспособности до ближайшего предписанного очередного планово-предупредительного ремонта. Либо – до восстановительного ремонта, обусловленного развитием до недопустимого предела выявившихся дефектов. Второе обстоятельство, диктуемое развитием контролируемых дефектов, накладывается на первое и корректирует его в большую или меньшую сторону в зависимости от объёма охвата возможных дефектов и отклонений режимных параметров, качества их идентификации и онлайн-прогнозирования их развития. Это, в сущности, и есть осуществление концепции ремонтов и обслуживаний по фактическому техническому состоянию, выражающемся располагаемым ресурсом работоспособности до вероятного отказа в работе.

Стратегический ресурс – это гипотетически располагаемый срок службы в условиях нормативного эксплуатационного и ремонтного обслуживания с возможностью замены составных частей.

Для практики онлайн-мониторинга интерес представляет лишь текущий ресурс работоспособности. Условиями его отсчёта являются мониторинг развития дефектов и встроенный в систему мониторинга алгоритм онлайн-расчёта остающегося времени до вероятной утраты работоспособного состояния. Вероятность утраты работоспособного состояния должна вестись по всем выявившимся дефектам, угрожающим отказом агрегата. Остающийся ресурс работоспособности определится наименьшим сроком развития до недопустимого предела из всех контролируемых дефектов. Возможности онлайн-выявления самого слабого элемента, узла или звена работающего турбогенератора рассмотрены в публикациях [2, 3]. В публикации [3] рассмотрена принципиальная модель определения сиюминутного остаточного ресурса отдельного дефектного узла.

Цель работы – создать единую систему онлайн контроля и оценки текущего технического состояния через сиюминутный ресурс работоспособности, определяемый самым слабым элементом конструкции.

2. В профессиональной деятельности, связанной с областью контроля и оценки состояния электрических машин, присутствуют существенные разночтения в понимании и употреблении терминов и понятий [2]. Это существенно затрудняет взаимопонимание специалистов и снижает эффективность научно-технического обмена.

В отдельных стандартах, определяющих требования к ТГ, со временем выявляются ошибки, неточности, невнятности, упущения [4] – необходимо вести работу по обновлению неактуальных положений стандартов.

Задача работы – выработка и представление рекомендаций 1) по трактовке терминов и понятий в области контроля и оценки состояния электрических машин; 2) по корректировке отдельных стандартов по ТГ.

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