«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 220 кВ «Литейная» в Волгоградской области для подключения к ней линии 110 кВ, которую строит РЖД. Это позволит обеспечить энергией новую тяговую станцию Приволжской железной дороги, через которую проходят сразу два транспортных коридора – «Север – Юг» и «Кузбасс – порты Азово-Черноморского бассейна».

Пропускная способность железнодорожного участка Петров Вал – Карамыш протяженностью 108 км вырастет с 83 до 137 пар поездов в сутки, масса проходящих составов – с 5 200 тонн до 12 000 тонн.

Сейчас данный участок питается от двух подстанций «Россети ФСК ЕЭС»: 220 кВ «Петров Вал» и «Таловка». Проект позволит нарастить выдачу мощности железнодорожным объектам до 71 МВт.

На подстанции «Литейная» смонтирована новая ячейка 110 кВ, которую оснастили современным оборудованием – выключателями, разъединителями, измерительными трансформаторами тока, высоконадежными устройствами релейной защиты. РЖД, со своей стороны, вводит в работу тяговую станцию «Овражная», которая по новой ЛЭП (57,5 км) будет запитана от подстанции «Литейная».

Расширение железнодорожной инфраструктуры тесно связано с развитием электросетей. Между РЖД и Группой «Россети» действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает координацию действий. Крупнейший проект связан с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба. Для этого уже построено несколько крупных сетевых объектов: например, в 2021 году Группа «Россети» ввела в работу 250-километровый энерготранзит в Приморье, в ближайшее время планируются пуски в Сибири и на Дальнем Востоке.

Фото: rzd.ru.