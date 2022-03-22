Специалисты «Россети Юг» проведут плановый ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Р-7» в Ростове-на-Дону, которая обеспечивает электроэнергией авиастроительный завод «Роствертол», крупные жилые комплексы, торгово-развлекательный комплекс «Горизонт», аква-парк.

Основные работы по ремонту оборудования будут проведены на силовом трансформаторе напряжением 110 кВ мощностью 63 МВА. Планируется проверить и отремонтировать устройство автоматического регулирования напряжения под нагрузкой и систему охлаждения трансформатора, провести физико-химический и хроматографический анализ трансформаторного масла. Также запланированы электрические испытания и тепловизионный контроль оборудования, проверка устройств релейной защиты силового трансформатора. Кроме того, на подстанции «Р-7» отремонтируют высоковольтные выключатели и разъединители, проведут техническое обслуживание устройств связи, релейной защиты и автоматики. Работы завершатся в апреле.

Напомним, в 2022 году в ремонтную программу «Россети Юг» включены работы по среднему ремонту 38 силовых трансформаторов напряжением 35-110 кВ суммарной мощностью 362 МВА. Объем затрат составит 13,6 млн рублей.

Силовой трансформатор – это одно из самых крупных и сложных устройств на подстанции. От надежности его работы в наибольшей степени зависит стабильность функционирования энергообъекта. Текущий ремонт данного оборудования выполняется ежегодно. Это повышает надежность и качество электроснабжения потребителей, позволяет предотвратить нештатные ситуации на оборудовании подстанций, а также пройти осенне-зимний период и период аномально высоких температур без замечаний.